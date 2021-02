Am Sonntagmittag hat RB Leipzig den Abgang von Dayot Upamecano zum FC Bayern München offiziell bestätigt. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger wird vom 1. Juli an für die Bayern aktiv sein. Sein Vertrag beim Rekordmeister ist bis zum 30. Juni 2026 datiert.

"Dayot hat in seiner Zeit in Leipzig eine herausragende Entwicklung genommen, die beispielhaft für unseren Weg ist, junge Talente zu finden und kontinuierlich auf ein Top-Niveau zu bringen. Dass der Vertrag von Dayot Upamecano eine Ausstiegsklausel enthält, war hinlänglich bekannt. Dayot hat uns jedoch sehr fair und zeitnah signalisiert, dass er in diesem Sommer eine neue Herausforderung suchen möchte", erklärte Oliver Mintzlaff, der Vorsitzende der Geschäftsführung.