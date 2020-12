RB Leipzigs Cheftrainer Julian Nagelsmann wird im Fall einer Anfrage von Borussia Dortmund keine Freigabe seines derzeitigen Arbeitgebers bekommen. "Ich kann versichern, dass Julian in der kommenden Saison unser Trainer ist", sagte RBL-Geschäftsführer und Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Sonntag (20. Dezember) in der TV-Sendung "Sky90".