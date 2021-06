Als RB Leipzig im März die Verpflichtung des niederländischen Sturm-Juwels Brian Brobbey verkündete, waren beide Seiten voller Enthusiasmus. Der Verein freute sich darüber, sich im Ringen um ein Top-Talent gegen die hochklassige europäische Konkurrenz durchgesetzt zu haben. Der Spieler war begeistert vom Trainer und dessen Spielstil und hoffte sich in Leipzig weiterentwickeln zu können. Zudem sahen sein Agent und er größer Chancen auf Einsätze als beispielsweise in Italien, wo junge Spieler so häufig zum Zuge kommen, wie zum Beispiel in der Bundesliga.