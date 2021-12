Mit großen Erwartungen stieß Brian Brobbey im Sommer ablösefrei zu RB Leipzig. Überzeugen konnte der bullige Stürmer in den ersten Monaten aber keineswegs. Neu-Trainer Domenico Tedesco setzte wie sein Vorgänger Jesse Marsch kaum auf den Offensivspieler.

Nun soll der 19-jährige Rechtsfuß Spielpraxis und neues Selbstvertrauen in gewohnter Umgebung sammeln. Wie die Leipziger am Silvestertag mitteilten, kehrt Brobbey per Leihe zurück zu Ajax Amsterdam, von wo er erst im Sommer nach Leipzig gewechselt war. Laut Informationen der "Bild" enthält das Leihgeschäft keine Kaufoption, wodurch Brobbey im Sommer wieder nach Leipzig zurückkehren würde. Bei RB hat der niederländische U21-Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2025.