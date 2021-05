RB Leipzig und Borussia Dortmund erhalten nach dem DFB-Pokalfinale wie erwartet etwas mehr Zeit zur Regeneration. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) verlegte die Bundesliga-Partien der beiden Finalisten am 33. Spieltag jeweils von Samstag auf Sonntag. Der BVB spielt damit am 16. Mai (18:00 Uhr) beim FSV Mainz 05, die Leipziger treffen am selben Abend (20:30 Uhr) auf den VfL Wolfsburg. Dortmund und Wolfsburg kämpfen derzeit um das Ticket zur Champions League, Mainz um den Klassenerhalt. RB fehlt zur Champions-League-Quali nur noch ein Zähler. Das Pokalfinale in Berlin findet am Donnerstag, den 13. Mai (20:45 Uhr/live in der SpiO-App), statt.