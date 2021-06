Das Spitzenduell in der 2. Frauen-Bundesliga am Sonntag bekommt einen passenden Rahmen. Wie RB Leipzig am Dienstag (1. Juni) mitteilte, werden bis zu 500 Zuschauer für die Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena am Cottaweg zugelassen sein. Der Ticketverkauf ist am Mittwoch um 10 Uhr angelaufen. Die Nachfrage dürfte groß sein. Neben RB-Fans werden auch einige Anhänger der Jenaerinnen erwartet, die ihre Mannschaft nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga gebührend feiern werden.