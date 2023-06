Da RB neben Topscorer Christopher Nkunku durchaus auch den von Newcastle United umworbenen Dominik Szoboszlai für eine Ausstiegsklausel im hohen zweistelligen Millionenbereicht verlieren könnte, wäre der 23-jährige Baumgartner eine plausible Alternative für die Offensive des Teams von Cheftrainer Marco Rose.



In Hoffenheim hatte sich der 2017 aus St. Pölten gekommene Baumgartner in den vergangenen vier Jahren mehr und mehr zum kaum verzichtbaren Leistungsträger entwickelt. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm in 33 Bundesliga-Auftritten sieben Tore und sieben Assists. Insgesamt absolvierte er 138 Pflichtspiele für die Kraichgauer (30 Tore/22 Vorlagen).