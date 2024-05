Auf 31 Bundesliga-Einsätze kommt der 24-Jährige in seiner ersten RB-Saison. Davon stand der Offensivspieler allerdings nur elfmal in der Startelf. Bei seinem Ex-Club Hoffenheim war Baumgartner dagegen unumstritten. In Leipzig kam er an Konkurrenten wie Xavi Simons und Dani Olmo nicht vorbei.