Mit insgesamt 26 Toren führt Christopher Nkunku in der aktuellen Spielzeit die Torschützenliste bei RB Leipzig klar an. (Archiv)

Mit insgesamt 26 Toren führt Christopher Nkunku in der aktuellen Spielzeit die Torschützenliste bei RB Leipzig klar an. (Archiv)

Mit insgesamt 26 Toren führt Christopher Nkunku in der aktuellen Spielzeit die Torschützenliste bei RB Leipzig klar an. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Christopher Nkunku von RB Leipzig ist erstmals für Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Das gab der französische Verband am Donnerstag bekannt. Der 24-Jährige steht im Aufgebot für die Spiele gegen die Elfenbeinküste (25. März) in Marseille und gegen Südafrika (29. März) in Lille.