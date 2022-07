Der gerade verlängerte Vertrag von Christopher Nkunku bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig erhält offenbar keine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer. Das meldet der "Kicker" in seiner Printausgabe vom Montag (04.07.2022).

Fällt die Option einer Klausel 2023 weg, müsste sich ein neuer Verein mit RB über eine Ablösezahlung einigen. Nkunku hat seinen bis 2024 laufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2026 verlängert. In der vergangenen Spielzeit war er mit 55 Scorerpunkten in 51 Partien der beste Leipziger und wurde in der Folge auch zum Bundesliga-Spieler der Saison gekürt.