Selbst eine Rückkehr nach Paris könne er sich vorstellen. "Ich schließe keine Türen". Nkunku ist mit zehn Toren und neun Vorlagen in 21 Bundesliga-Spielen Leipzigs Topscorer in dieser Saison. In der Champions League traf er sechs Mal in sieben Spielen. Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel gibt es bereits länger. Zuletzt galt Manchester United als Interessent, deren Trainer Ralf Rangnick Nkunku einst von Paris Saint-Germain nach Leipzig geholt hatte. Er betonte zwar, Leipzig sei als Club kein Sprungbrett mehr. Verpasst RB allerdings die Champions League, dürfte der Offensivspieler fast sicher weg sein.

Gefragter Mann: RB-Star Christopher Nkunku wird nach seinen durchgängig starken Leistungen von vielen Vereinen umworben. Bildrechte: Picture Point