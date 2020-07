Abgang auf der Trainerbank bei RB Leipzig: Der bisherige Co-Trainer Robert Klauß wechselt in die 2. Liga. Der 35-Jährige wird Chefcoach beim 1. FC Nürnberg. Das gaben die Franken am Donnerstag (30.07.2020) offiziell bekannt.

Klauß wird Nachfolger von Michael Wiesinger, der den Verein in der Abstiegsrelegation vor einem Absturz in die 3. Liga gerettet hatte. Wie lange Klauß' Vertrag beim läuft, wurde zunächst nicht bekannt. Viel Lob bekommt der junge Coach vom neuen Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking, der den ehemaligen Mittelstürmer zum FCN geholt hatte: "Robert ist ein mutiger Trainer mit frischen und innovativen Methoden. Das wirkt sich auch auf den von ihm favorisierten Spielstil aus", sird Hecking auf der Vereinshomepage der Nürnberger zitiert: "Bei RB konnte er unter verschiedenen Cheftrainern dauerhaft eigenständig arbeiten und seine Ideen einbringen. Robert ist eloquent und er beherrscht es, Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Sein Wechsel nach Nürnberg bietet für beide Seiten eine große Chance und Möglichkeit", so Hecking weiter.

Klauß ist ein echtes RB-Leipzig-Urgestein: Dem Klub gehörte er seit der Vereinsgründung 2009 an, zunächst bis zu seinem verletzungsbedingten Karriereende als Spieler der Oberliga-Mannschaft, später als Nachwuchstrainer. So betreute Klauß die U23 in der Saison 2017/18. Unter Ralf Rangnick stieg er 2018/19 zum Co-Trainer auf, unter Julian Nagelsmann arbeitete er als einer von drei Assistenten. Klauß gilt als großes Trainertalent, die Fußballlehrer-Ausbildung schloss er 2018 als Jahrgangsbester ab. Als Co-Trainer in Leipzig hätte Klauß noch einen Vertrag bis 2021 gehabt - nun wechselt er aber auf den Chefposten.