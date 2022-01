RB Leipzig kann ab Dienstag (11.01.) voraussichtlich wieder auf Dani Olmo und Benjamin Henrichs zählen. Die Coronatests des Duos fielen wie auch bei Solomon Bonnah am Montag (10.01.) negativ aus. Das teilte der Club am Montag mit. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und den Clubärzten wäre eine Rückkehr ins Training am Dienstag und damit genau eine Woche nach den positiven Tests möglich. Allerdings seien nach Vereinsangaben noch "weitere medizinische Tests zum Schutz der Gesundheit der Spieler notwendig".