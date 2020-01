Der Brasilianer Cunha erhält in der Hauptstadt einen "langfristigen Kontrakt", wie die Berliner mitteilten. "Matheus ist ein junger Spieler mit enormen Potenzial, der trotzdem schon seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Er kann im Zentrum und hängend spielen, damit macht er unser Angriffsspiel variabler", sagte Hertha-Manager Michael Preetz.



Zur Verfügung steht Cunha seinem neuen Klub vorerst aber nicht. Der Angreifer weilt mit der brasilianischen U23-Auswahl in Kolumbien bei der Qualifikationsrunde für Olympia 2020 in Tokio. Der 21-Jährige war 2018 vom FC Sion aus der Schweiz in die Messestadt gekommen und hatte seitdem in 52 Pflichtspielen neun Tore erzielt. Unter Cheftrainer Julian Nagelsmann gehörte er nur selten zur ersten Wahl. In der aktuellen Saison kam Cunha in insgesamt zehn Pflichtspielen (eine Torvorlage beim 1:2 in Freiburg) auf lediglich zwei Startelfeinsätze.