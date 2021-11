Dani Olmo wird RB Leipzig einmal mehr in dieser Saison längerfristig fehlen. Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen hat sich der 23-Jährige einen Muskelfaserriss zugezogen. Darüber berichtete am Montag zunächst die Bild-Zeitung (22. November). Bereits zwischen Ende September und Ende Oktober hatte ein Muskelfaserriss im Oberschenkel Olmo zur Pause gezwungen.

Dani Olmo holte bei Olympia in Tokio Silber mit der spanischen Auswahl. Bildrechte: imago images/Sven Simon

Durch die Vorgeschichte soll dem spanischen Nationalspieler laut Bild diesmal eine entsprechende Zeit zur Rekonvaleszenz gegeben werden. Demnach ist seine Rückkehr für den Rückrundenstart am 8. Januar 2022 daheim gegen Mainz 05 anvisiert. Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Frankfurt und Dortmund kam Dani Olmo zuletzt auf 24 Minuten Einsatzzeit bei Spaniens 7:0-Kantersieg über Malta in der EM-Quali. Der RB-Profi erzielte dabei nur drei Minuten nach seiner Einwechslung das zwischenzeitliche 5:0.



Für seinen Arbeitgeber war der verletzungsgeplagte Offensivakteur wettbewerbsübergreifend in aktuell erst sechs Saisoneinsätzen noch nicht erfolgreich. Das kommt nicht von ungefähr. Hinter dem potenziellen Leistungsträger (46 Spiele, sieben Tore, zwölf Vorlagen für RB in der Saison 2020/21) liegt ein Marathonsommer ohne Pause mit EM- und Olympiateilnahme und dem dadurch folgerichtigen späten Wiedereinsteig in Leipzig. Olmo, der in der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildet wurde, war im Januar 2020 von Dinamo Zagreb zu RB gewechselt.