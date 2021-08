Dani Olmo ist am Dienstag (24. August) wieder ins Training bei RB Leipzig eingestiegen. Er fühle sich körperlich und mental fit, um in der Bundesliga und der Champions League wieder mit seinem Team aufzulaufen. Ob er bereits am kommenden Spieltag gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 29. August, 17.30 Uhr, im Ticker und Radio-Livestream in der SpiO-App) wieder von Beginn an aufläuft, stehe noch nicht fest. Nach seiner Rückkehr nach Leipzig habe er zunächst eine Woche Individualtraining absolviert.