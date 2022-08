Gegen Union lag das auch an seinen Hintermännern in der Dreierkette. Zu oft spielten die Verteidiger nicht auf die Außenbahn zu David Raum, sondern durch die Spielfeldmitte, laut Tedesco eine "giftige Zone". Der Trainer schimpfte: "Das Problem war nicht der Matchplan, sondern seine Einhaltung." Gut zu beobachten vor beiden Toren. Raum und sein Flügelverteidiger Benjamin Henrichs waren angehalten, sich sehr offensiv zu positionieren, um die kompakten Berliner auseinander zu ziehen und Lücken zu reißen. Jeweils verlor RBL aber den Ball in der Zentrale. So wurde der Weg in die Defensive für Raum und Henrichs besonders lang. Das Ergebnis waren zwei Kontergegentore und die kläglich wirkende Restverteidigung. Raum konnte jeweils nur hinterhersprinten.