Er war der Shootingstar der 1. Bundesliga in der vergangenen Saison bei der TSG Hoffenheim und spielt ab sofort für Liga-Konkurrent RB Leipzig. Am Dienstag (02.08.2022) traf David Raum zum ersten Mal auf seine neuen Teamkollegen. "Ich wurde vor der Mannschaft vorgestellt, ich wurde super aufgenommen. Heute waren auch ein paar Fans da. Ich bin froh, hier zu sein. Es wird eine schöne Zeit für mich", erklärte Raum bei seiner offiziellen Vorstellung.

RB Leipzig hat sich die Verpflichtung des jungen Nationalspielers einiges kosten lassen: 26 Millionen Euro plus zwei Millionen Bonus-Zahlungen. Und man hatte Raum bis in den Urlaub "verfolgt". "Sie haben mich im Urlaub auf Ibizza besucht, auch der Trainer kam. Es hat direkt gestimmt. Ich kann hier Champions League spielen, man kann hier auch Titel gewinnen. Hier wird viel in der Fünferkette gespielt, das ist perfekt für mich. Ich denke, ich passe perfekt hier rein", so Raum.