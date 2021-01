Der 22-jährige Franzose ist bis 2023 an RB gebunden, kann die Sachsen mittels einer Ausstiegsklausel aber vorzeitig verlassen. Er soll dann 40 bis 45 Millionen Euro kosten. Laut "Spiegel" hatte sein ursprünglich bis 2021 laufender Kontrakt sogar eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro gehabt.

Bei den Bayern ist Upamecano, der mittlerweile auch A-Nationalspieler seines Landes ist, als Nachfolger von David Alaba eingeplant, der die Münchner zum Saisonende ablösefrei verlassen wird. Upamecano will sich wohl bis Mitte Februar entscheiden, wie sein Weg aussehen soll. Die Bayern haben allerdings Konkurrenz: Neben anderen in der Champions League vertretenen europäischen Topklubs soll der FC Chelsea an Upamecano interessiert sein. Dort könnte er auf Ex-Kollege Timo Werner treffen.