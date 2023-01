Nkunku wurde von den Leipzigern im Sommer 2019 für 13 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtet. In der Saison 2021/22 schaffte der Offensivspieler endgültig den Durchbruch, schoss in insgesamt 52 Spielen 35 Tore und bereitete weitere 20 vor. Vor Nkunku war bereits Nationalspieler Timo Werner von Leipzig zu Chelsea gewechselt. Der Stürmer brachte 2020 53 Millionen Euro ein, scheiterte in London und kehrte im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro zurück.