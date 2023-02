Der vor dem Pokal-Achtelfinale zusammengebrochene Fan von RB Leipzig ist im Krankenhaus verstorben. Das teilte der Verein, der in Kontakt mit der Familie der Person steht, am Donnerstag mit. "Diese Nachricht macht uns sehr traurig. Die Person, die gestern vor dem Spiel vorm Stadion reanimiert werden musste, ist leider im Krankenhaus verstorben. Wir sprechen den Angehörigen und Freunden unser Beileid und tiefes Mitgefühl aus", hieß es in der Mitteilung von RB Leipzig.