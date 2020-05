Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann nach fast sechs Monaten Verletzungspause wieder auf seinen Kapitän Willi Orban setzen. "Ich fühle mich fit und bin froh, wieder mit den Jungs auf dem Platz trainieren zu können. Ich werde alles dafür tun, um mich im Training anzubieten, und werde da sein, wenn man mich braucht", sagte der Abwehrspieler der "Freien Presse" (Mittwoch). Sein bisher letztes Pflichtspiel für RB hatte Orban am 26. Oktober beim VfL Wolfsburg absolviert. Am Sonntag (15.30 Uhr) treten die Sachsen beim FSV Mainz 05 an.

In dem Pokalspiel verletzte sich der ungarische Nationalspieler in der ersten Halbzeit am Knie. Zunächst war nur von einer kurzen Pause ausgegangen worden. "Man wusste am Anfang nicht direkt, womit wir es zu tun hatten. Nach mehreren Untersuchungen musste ich mich einer Arthroskopie unterziehen, da sich freie Gelenkkörper gebildet hatten", sagte der 27-Jährige. Am Ende habe es einfach seine Zeit benötigt.