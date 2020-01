Für Diego Demme ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der 28-Jährige wird sich von nun an das Trikot des SSC Neapel überstreifen. Der legendäre Klub aus der Stadt am Fuße des Vesuvs überweist Medienberichten zufolge gut 12 Millionen Euro Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler an dessen bisherigen Arbeitgeber RB Leipzig.