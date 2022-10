RB Leipzig wird nach dem Tod von Klubgründer und Investor Dietrich Mateschitz beim Champions-League-Spiel gegen Real Madrid an diesem Dienstag (24. Oktober, 21 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) keinen Trauerflor tragen. Das sei ein Wunsch des Verstorbenen gewesen, gab Klub-Sprecher Till Müller am Montag auf der RB-Pressekonferenz bekannt. Stattdessen werde es vor Anpfiff eine Minute des Erinnerns und Beifalls geben, hieß es.