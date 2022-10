Der Gründer des Red Bull-Konzerns Dietrich Mateschitz ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Red Bull bestätigte am Samstagabend (22.10.2022) entsprechende Medienberichte. Der Sender "Sky News" und deutschsprachige Medien hatten zuvor berichtet, Mateschitz sei nach längerer Krankheit gestorben. Eine entsprechende E-Mail sei an alle Mitarbeiter des Konzerns verschickt worden.

Der in der Steiermark geborene Unternehmer hatte sich rund um den Energydrink Red Bull ein globales Imperium aufgebaut. Er galt mit einem geschätzten Vermögen von etwa 25 Milliarden als reichster Mensch Österreichs und hatte vor allem in den Sport investiert.

2009 wurde Mateschitz auch im deutschen Fußball aktiv und gründete aus der ausgegliederten Fußballabteilung des SSV Markranstädt den neuen Klub RasenBallsport (RB) Leipzig. Dass das RB bei RB Leipzig für RasenBallsport und nicht für Red Bull steht, liegt nur am Werbeverbot in Vereinsnamen im deutschen Profi-Fußball. In den Niederlassungen Salzburg und New York, die Mateschitz ebenfalls gründete, tragen beide Clubs den Firmennamen.

In Leipzig rief Mateschitz als erklärtes Ziel die Etablierung in der Bundesliga aus. Unter dem ehemaligen Bundesligatrainer Ralf Rangnick, der 2012 zunächst als Sportdirektor in Leipzig und auch in Salzburg anfing, konnte RB Leipzig binnen sieben Jahren den Durchmarsch aus der Oberliga in die Bundesliga perfekt machen. Seitdem hat sich RB in der höchsten deutschen Spielklasse etabliert, ist regelmäßiger Champions-League-Teilnehmer und gewann neben zwei Vizemeisterschaften im Sommer auch erstmals den DFB-Pokal.