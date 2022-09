Nach der jüngsten 0:4-Klatsche von RB Leipzig ist die Debatte um Cheftrainer Domenico Tedesco in vollem Gange. Aus seiner Mannschaft gibt es jetzt Rückendeckung. Marcel Halstenberg hält die Diskussionen sogar unangebracht. "Man sollte nicht gleich immer alles infrage stellen, nur weil wir ein paar Anfangsschwierigkeiten hatten. Und die Trainerdiskussion finden wir ohnehin alle sehr übertrieben", so der 30-Jährige im Magazin "kicker".

Rückendeckung hin oder her, die Kritik an Tedesco wird immer lauter. Und die Bilanz ist tatsächlich ernüchternd. RB, das am Dienstag (06.09.) zum Auftakt der Champions League auf Schachtjor Donezk trifft, sammelte in den ersten fünf Bundesliga-Spielen nur fünf Punkte und ist Tabellen-Elfter – zu wenig für den amtierenden Pokalsieger und aktuellen Vize-Meister.