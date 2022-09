Acht Gegentore in den letzten beiden Spielen gegen Shaktar Donezk und Eintracht Frankfurt kombiniert mit defensiver Instabilität, offensiver Einfallslosigkeit und poröser mentaler Beschaffenheit – die Beurlaubung von Domenico Tedesco bei RB Leipzig , dieser Tedes-K.o., ist keine Überraschung, die zu früh oder zu spät kam. Nein, RB-Vorstandsboss Oliver Mintzlaff hat zum richtigen Zeitpunkt auf die Notbremse getreten. Das ist allerdings auch das Einzige, was funktioniert hat bis hierher.

Blicke sagen mehr als tausend Worte – Domenico Tedesco im Mannschaftskreis nach der 0:4-Abreibung am letzten Samstag in Frankfurt. Bildrechte: IMAGO/Kessler-Sportfotografie

108 Tage nach dem DFB-Pokalsieg und einer Rückrunde vom anderen Stern passten Trainer und Mannschaft plötzlich so gar nicht mehr zusammen. Domenico Tedesco ist ein Trainer, der Struktur liebt – Struktur, die Kontrolle erlaubt; deswegen so viel Ballbesitz, deswegen so wenig Risiko, deswegen kein RB-Remmidemmi wie zu Zeiten von Ralf Rangnick, Ralph Hasenhüttl und Co.



Tedescos Ansatz ist eigentlich kein Problem – wenn aus Struktur am Ende kein fußballerisches Gefängnis wird. Wurde es aber für das Team. Der Eine fremdelte mit der Position, der Andere mit der Aufgabe, der Nächste verstand gar nicht, was der Trainer eigentlich fordert.