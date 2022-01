Der Ungar hatte sich beim Aufwärmen vor dem Bundesliga-Auswärtssieg am vergangenen Samstag beim VfB Stuttgart (2:0) mit einer Oberschenkelverletzung abgemeldet. Eine MRT-Untersuchung am Montag ergab eine Zerrung. Die befürchtete strukturelle Verletzung wurde nach Clubangaben nicht festgestellt. Demnach könne Szoboszlai zeitnah wieder ins Training einsteigen.



Dagegen haben Konrad Laimer und Nordi Mukiele am Montag wieder das Teamtraining aufgenommen. Laimer hat seinen Innenbandriss im linken Sprunggelenk auskuriert, Mukieles jüngste Corona-Tests waren negativ, sodass auch er wieder trainieren kann. Für das Rostock-Spiel dürften beide noch keine Alternative für Trainer Domenico Tedesco sein.