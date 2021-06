Das Verletzungspech von Dominik Szoboszlai hält weiter an. Der ungarische Nationalspieler von Bundesliga-Vizemeister RB Leipzig wird nicht an der anstehenden Europameisterschaft teilnehmen können. Der 20-Jährige Mittelfeldspieler, der Ungarn im Play-off-Finale gegen Island mit dem entscheidenden 2:1 zur EM geschossen hatte, laboriert erneut an einer Schambein-Verletzung, wie der "Kicker" schreibt. Szoboszlai steht deshalb nicht im endgültigen Aufgebot der Ungarn und reiste bereits aus dem Trainingslager im österreichischen Saalfelden ab.

Dominik Szoboszlai im Trikot der ungarischen Nationalmannschaft. Bildrechte: imago images / Buzzi