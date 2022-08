Der 21 Jahre alte Ungar war am Samstag (13. August) in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit von Schiedsrichter Benjamin Brand wegen eines Ellenbogenchecks gegen Kölns Florian Kainz des Feldes verwiesen worden. Das hatte für Aufregung gesorgt, denn Szoboszlai wurde zuvor von Kainz am Trikot festgehalten, wollte sich losreißen und traf dabei seinen Gegenspieler am Hals.