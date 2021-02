Demzufolge sei man mit Torhüter Roman Bürki, er fällt mit einer Schulterverletzung derzeit für rund zwei Wochen aus, nicht mehr zufrieden sein, weil der Schweizer in seiner Form zu sehr schwanken würde. Neben Gulácsi sollen der Kameruner André Onana von Ajax Amsterdam sowie der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Oddyseas Vlachodimos von Benfica Lissabon auf der Kandidatenliste stehen.

Alle drei Keeper haben allerdings bei ihren Vereinen noch Verträge bis mindestens 2022. Gulácsi, Vertrag bis 2022, besitzt allerdings eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel schon im Sommer möglich machen könnte. Der ungarische Nationaltorhüter wechselte 2015 von RB Salzburg nach Leipzig, war in der ersten Saison die Nummer zwei hinter Fabio Coltorti, ist aber seit der Bundesliga-Aufstieg der Sachsen (2016/17) die unumstrittene Nummer eins bei RB Leipzig.

Gulácsi ist nicht der einzige Spieler, der Begehrlichkeiten weckt. Dass sich der FC Bayern im Sommer mit Dayot Upamecano verstärken will, ist längst kein Geheimnis mehr. Karl-Heinz Rummenigge bestätigte bei "Sky Sports News" das Interesse. Es gebe aber zwei weitere ernsthafte Interessenten. Upamecano hat in Leipzig einen Vertrag bis 2023, via Ausstiegsklausel kann er für 40 bis 45 Millionen Euro heraus gekauft werden