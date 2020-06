Im Kampf um die Champions-League-Plätze ist ein Sieg für RB eine Pflichtaufgabe. "Tabellarisch sind wir gezwungen, dreifach zu punkten. Auch Paderborn kann uns Teile unserer Ziele nehmen" betonte Nagelsmann auf der Pressekonferenz, der den Gegner ausgesprochen lobte. Spiele von Paderborn seien stets attraktiv. "Es hat immer was mit Fußball zu tun. Nur Punktemäßig ist es nicht rosig." Nicht rosig ist gut. 19 Punkte aus 29 Spielen hat der Aufsteiger geholt. Wenn es ganz mies läuft, könnte der Abstieg am 31. Spieltag klar sein.

Aufgeben werden sich die Ostwestfalen nicht. "Meine Spieler haben das vielleicht größte Herz der Bundesliga", hatte Trainer Steffen Baumgart unlängst gesagt. Gegen RB kehrt zudem der zuletzt gelbgesperrte Klaus Gjasula zurück. Mit 15 Verwarnungen aus 25 Spielen führt der albanische Nationalspieler die Sünderliste der Liga an. "Er ist kein brutaler Treter finde ich, es ist jetzt nicht so, dass er die Leute aus den Schuhen raus tritt, da sind auch viele taktische Fouls dabei", nahm ihn der Leipziger Chefcoach in Schutz und hatte prompt einen Tipp, wie man Gjasula am besten aus dem Weg geht: "Schnell spielen ist eine Idee."