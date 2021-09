Fußball | Bundesligen RB Leipzig so lala, Dynamo verliert wieder, Auer Shpileuski-Projekt gescheitert

Bedröppelte Minen bei den drei mitteldeutschen Topklubs im Oberhaus und Unterhaus. RB Leipzig tritt nach dem Remis in Köln weiter auf der Stelle und Dynamo Dresden fing sich die dritte Niederlage in Folge ein. Aue verlor erneut, was zum Ausnahmezustand im Erzgebirge führte, denn der Chefcoach musste seinen Hut nehmen.