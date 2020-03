"Beim Laufen sind Schmerzen da. Er hat eine erhöhte Muskelspannung. Wenn die nicht rausgeht, sieht es nicht gut aus", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Leipzig. Möglicherweise schont RB den Nationalspieler am Samstag mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur am Dienstag. In der Bundesliga hat Werner bisher 21-mal getroffen. Damit liegt er im Ranking der erfolgreichsten Torschützen in dieser Saison vier Treffer hinter dem ebenfalls aktuell verletzten Robert Lewandowski (FC Bayern München) auf Rang zwei.