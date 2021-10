Fußball | Bundesligen Last-Minute-Schok für RB, Dynamo in der Abwärtsspirale, Aue mit Auswärtspunkt

Kein zufriedenstellendes Wochenende für die sächsischen Bundesligisten: RB Leipzig gab einen sicher geglaubten Sieg in Franknoch noch aus der Hand. Dynamo Dresden rutscht nach der Pleite gegen Sandhausen tiefer in den Abwärtsstrudel. Zwar überzeugte Erzgebirge Aue in Hannover – jedoch ohne sich vollends zu belohnen.