Die Messestädter hatten nach zuvor neun ungeschlagenen Bundesliga-Partien erstmals wieder verloren. Zudem war es das erste Mal in dieser Saison, dass RBL ohne eigenen Torerfolg blieb.



"Wir sind nicht auf einem Niveau mit Bayern oder Dortmund", betonte Nagelsmann und bemängelte darüber hinaus inbesondere auch den seiner Meinung nach mitunter fehlenden Einsatz in der jüngsten Trainingswoche. "Wir hatten am Mittwoch kein gutes Elf gegen Elf, mit sehr wenig Engagement und Elan. Es ist nicht so einfach auf dem Platz, wenn man im Training nicht an die Grenze geht", erklärte er. "Mir geht's einfach um die paar letzten Prozentpunkte. Da muss man hin und wieder die Finger in die Wunde legen."