Am Samstagabend – gerade zwei Tage nach Roses Vorstellung als Nachfolger von Domenico Tedesco – hat sich ihre Mannschaft zurückgemeldet. Den 3:0-Sieg gegen den BvB erklärten sowohl Rose und seine Torschützen Dominik Szoboszlai und Willi Orban als auch Dortmund-Trainer Edin Terzic mit einem Wort: Intensität. "Tolle Mannschaftsleistung, die Jungs haben auf dem Platz umgesetzt, was wir besprochen haben", so Marco Rose.



Bei RB stehe man eben für eine bestimmte Art von Fußball, erläuterte er: "Den haben die Spieler im Tank." Rose, der sich seine ersten Sporen als Trainer beim Heimatverein 1. FC Lok sowie anschließend in der Nachwuchsabteilung und bei den Profis des RB-Schwesterklubs in Salzburg verdiente, sagte zurecht: "Ich habe nicht gezaubert." In Wirklichkeit knüpfte er nur vorhandenen lose Enden zu einer Schleife.