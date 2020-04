Während er in Leipzig mit seiner Tochter Florence spielt, sei der 28-Jährige oft in Gedanken bei seinen Eltern in Schweden, so der Flügelspieler. Über die Einschränkungen in der Corona-Krise sagte er: "Jeder hat Angst um seine Familie. Aber meine Familie folgt den Anweisungen der Regierung, sie bleibt so gut es geht daheim."