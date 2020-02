Die Abwehrsorgen von Fußball-Bundesligist RB Leipzig sind etwas kleiner geworden. Der seit Ende September verletzte Ibrahima Konaté absolvierte am Mittwoch wieder das Mannschaftstraining. Eine Option für das Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag dürfte der Innenverteidiger allerdings noch nicht sein.

Konaté hat in dieser Bundesliga-Saison bislang nur fünf Spiele absolviert. Im Champions-League-Spiel gegen Olympique Lyon (0:2) hatte er sich einen Muskelfaserriss zugezogen, nachdem er mit dem Niederlände Memphis Depay zusammengeprallt war. Weil mit Willi Orban (Asthroskopie) noch ein weiterer Innenverteidiger seit langer Zeit fehlt, hat RB in der Abwehr häufig improvisieren müssen.

In der Vergangenheit war Forsberg mit dem FC Sevilla und dem AC Mailand in Verbindung gebracht worden, aber auch die englische Premier League reizt den 28-Jährigen. Forsberg war 2015 aus Malmö für 3,7 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt und steht noch bis 2022 unter Vertrag. Zwar kam der Mittelfeldspieler in der Liga bislang 21-mal zum Einsatz, stand aber nur zehnmal in der Startelf.