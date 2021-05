Fußball | Bundesliga Forsberg "will nicht" in die nächste Saison bei RB Leipzig ohne neuen Vertrag

Es deutet sich baldiger Gesprächsbedarf zwischen RB Leipzig und Emil Forsberg an. Zwar ist der Schwede noch bis Sommer 2022 an RB gebunden, doch im MDR-Interview am Dienstag (4. Mai) betonte der 29-Jährige seine Vorbehalte in Bezug auf das "Risiko" eines letzten Vertragsjahres.