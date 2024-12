In der aktuellen Saison erzielte Ásgeirsdóttir in 14 Ligaspielen sieben Tore und gab eine Vorlage. In zwei Pokalspielen traf sie zweimal. Zudem kam sie in der Champions-League-Qualifikation zum Einsatz. Auf internationaler Ebene absolvierte sie bislang drei Länderspiele für Island. Mit Nordsjaelland gewann die 19-Jährige in der Saison 2023/24 die dänische Meisterschaft, den Pokal und wurde Torschützenkönigin der Kvindeliga.

Bildrechte: IMAGO / Gonzales Photo