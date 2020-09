Vor 6.000 Zuschauern in der Leverkusener BayArena begann RB druckvoll. Die erste gute Möglichkeit verzeichneten aber die Hausherren. Schicks Abschluss am ersten Pfosten konnte von Dayot Upamecano aber gerade noch geblockt werden (4.). Kurz darauf hatte Kevin Kampl nach feiner Vorarbeit von Emil Forsberg die Chance zur Führung, schoss freistehend aber deutlich vorbei (8.). Knapp fünf Minuten später war es dann aber soweit: Nach einem weiten Abschlag von Peter Gulacsi behauptete sich Yussuf Poulsen gut gegen zwei Gegenspieler und bediente dem im linken Strafraum einlaufenden Forsberg. Der Schwede tanzte Lars Bender aus und hämmerte die Kugel aus spitzem Winkel unter die Latte (14.).

Nagelsmann reagierte in der Pause und brachte mit Hee-Chan Hwang einen weiteren Offensivspieler. Der Wechsel belebte das Spiel der Leipziger zusehends, doch die nächsten Hochkaräter verzeichnete erneut der Gastgeber: Erst jagte Edmond Tapsoba den Ball nach einer Ecke freistehend in den Oberrang und nur kurz darauf scheiterte der 17-jährige Florian Wirtz mit seinem Abschluss am linken Pfosten (57./60.). In der Folge nahmen beide Mannschaften etwas Tempo raus, Ballverluste und Zweikampfgeplänkel wechselten sich in steter Folge ab.