Die Champions League ist ausgesetzt und soll im August an einem Ort innerhalb von zehn Tagen zu Ende gespielt werden. Einzelheiten dazu erhoffen sich alle noch vertretenen Teams am 17. Juni. An jenem Tag tagt das UEFA-Exekutivkomitee zur Königsklasse und Euro League.

"Wir nehmen es so, wie es kommt", sagte RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch während der Video-Pressekonferenz. Wünschte hat der 32-Jährige natürlich. So würde er das Turnier am liebsten mit seiner eingespielten Mannschaft zu Ende bringen, schließlich "wäre es für alle ein Erlebnis, wenn man mit den Spielern, mit denen man vorher Erfolge gefeiert hat, auch die Champions League zu Ende spielen könne, so Nagelsmann.