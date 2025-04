"Er ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, groß, schnell, physisch und technisch stark", beschrieb Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer den 1,91 m großen zentralen Mittelfeldspieler." Als zentraler Mittelfeldspieler treibe er das Spiel gern dynamisch an, verfüge zudem über ein gutes Passspiel und habe auch vor dem gegnerischen Tor seine Qualitäten, vor allem bei Standards. "Er ist jung, hungrig und entwicklungsfähig und passt damit perfekt in unser Anforderungsprofil. Wir sind sehr froh, dass Ezechiel die nächsten Schritte mit uns gehen möchte", so Schäfer.

In Belgiens höchster Spielklasse absolvierte Banzuzi bisher 66 Spiele (4 Tore). Hinzu kommen 57 Einsätze (7 Tore) für NAC Breda in der zweiten niederländischen Liga. "Ich bin sehr glücklich, dass meine Zukunft in Leipzig liegt. Der Club ist bekannt dafür, dass sich junge Spieler auf einem extrem hohen Niveau perfekt weiterentwickeln können, dafür gibt es genügend Beispiele. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir klar aufgezeigt, was sie mit mir vorhaben", sagte Banzuzi.