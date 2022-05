Kommen wir zur vielleicht relevantesten Erklärung für die überschaubaren Fan-Zahlen, die viele Anhänger und Gegner des "Kunstproduktes" gleichermaßen gern ignorieren: RB Leipzig hat nicht einmal ansatzweise eine so massive, gefestigte, organisierte und über Jahrzehnte gewachsene Fanbasis wie die traditionelle Bundesliga-Konkurrenz. Nach 13 Jahren dürfte das kein Wunder sein. Deshalb hinkt auch der Vergleich mit den Frankfurtern, die Barcelona geflutet haben und auch sonst schwer beeindrucken. Was Fanzahlen und Stimmung, aber auch was die Randale betrifft. Denn da hat die Eintracht zuletzt gleichermaßen Schlagzeilen gemacht.



Das überrascht jetzt nicht. Mit der Masse an Menschen steigt nun mal die Zahl der Durchgeknallten und Unbelehrbaren. In diesem Zusammenhang allerdings sei die These erwähnt, dass viele Leipziger "Retorten-Fans" der ersten Jahre nicht nur endlich wieder erstklassigen Fußball sehen wollten, sondern sich von den unangenehmen Nebengeräuschen bei Chemie und Lok aktiv abgewandt haben.