Beim Bundesliga-Topspiel Bayern München gegen RB Leipzig am 5. Februar dürfen auch Leipziger Fans dabei sein. Wie RB auf Anfrage von "Sport im Osten" mitteilte, dürfen 500 RB-Anhänger den Klub in München unterstützen.

Damit können die Leipziger auf fünf Prozent der 10.000 zugelassenen Zuschauer in der Partie in der Münchner "Allianz Arena" zugreifen. Die bayrische Landesregierung hatte am Dienstag beschlossen, 25 Prozent der Gesamtkapazität eines Stadions bei Sportveranstaltungen zuzulassen.