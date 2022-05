Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es waren traurige Tage für RB Leipzig, in mehrfacher Hinsicht. Drei Niederlagen aus vier Spielen, das Team im Leistungsloch, Halbfinal-Aus in der Europa League. Fast genauso ärgerlich für RB: Die Emotionslosigkeit, mit der der eigene Anhang all das verfolgte. Ausgerechnet in der entscheidenden Phase ist die Mannschaft auf sich allein gestellt. Die Leipziger Fans gaben zuletzt mehr über sich preis, als Ihnen und ihrem Club lieb ist. Es war, als wollten sie allen Kritikern, all jenen, die RB immer zu einem seelenlosen, künstlichen Konstrukt erklärt haben, demonstrieren: Ja, Ihr hattet recht!

Tedescos Kommentar spricht Bände

Man musste sich schon vor zehn Tagen verwundert Augen und Ohren reiben. Nach dem hart erkämpften Heimsieg im Halbfinal-Hinspiel gegen die Rangers herrschte nicht etwa die pure Euphorie. Stattdessen kritisierte Domenico Tedesco ganz offen die Atmosphäre im Leipziger Stadion. "Von der Stimmung her war es… öhm, ja." Doppelt bemerkenswert – dass die Atmosphäre in einem so wichtigen Spiel war, wie sie eben war und dass Tedesco sein Missfallen darüber so offen kund tat.