Saison 2016/17

16. Spieltag: Bayern – RBL 3:0 (3:0)

Die Premiere war eine erste Lehrstunde für RB und bereits nach einer halben Stunde entschieden. Denn da stand es bereits 2:0, und Emil Forsberg musste nach einem Foul von hinten mit Rot vom Platz. Von den damaligen Akteuren sind heute noch Forsberg, Poulsen, Werner, Gulacsi und Orban (RBL) bzw. Kimmich, Müller und Neuer dabei.

1:0 Thiago (17.)

2:0 Alonso (25.)

3:0 Lewandowski (45.)

33. Spieltag: RBL – Bayern 4:5 (2:1)

Das zweite Duell hatte gleich mal epischen Charakter. Wer es gesehen hat, wird sich garantiert noch daran erinnern: RB führte bis zur 84. Minute mit 4:2, aber dann drehte der "FC Robben" noch das Spiel.

1:0 Sabitzer (2.)

1:1 Lewandowski (17.)

2:1 Werner (29.)

3:1 Poulsen (47.)

3:2 Thiago (60.)

4:2 Werner (65.)

4:3 Lewandowski (84.)

4:4 Alaba (90.+1)

4:5 Robben (90.+5)

Bildrechte: IMAGO / Eibner

Saison 2017/18

DFB-Pokal (2. Runde): RBL – Bayern 5:6 n.E.

Wieder kassierte RB einen Feldvereis. Diesmal sah Naby Keita in der 54. Minute Gelb-Rot. Trotzdem ging Leipzig in Führung, aber Bayern glich durch Thiago (3. Tor im 3. Duell) aus. Den entscheidenden Patzer im Elfmeterschießen machte Timo Werner.

1:0 Forsberg (68.)

1:1 Thiago (73.)

10. Spieltag: Bayern – RBL 2:0 (2:0)

Und ewig grüßt das Murmeltier: RB sieht Rot, und Bayern gewinnt. Eine Notbremse von Willi Orban (13.) sorgte für die frühe Vorentscheidung.

1:0 Rodriguez (19.)

2:0 Lewandowski (38.)

27. Spieltag: RBL – Bayern 2:1 (1:1)

Erster Sieg im fünften Anlauf. Matchwinner war Timo Werner. Es ging eng zu im Spiel, Bayern hatte "nur" 58 % Ballbesitz, aber 11:5 Torschüsse zeigen, dass der Leipziger Sieg nicht unverdient war.

0:1 Wagner (12.)

1:1 Keita (37.)

2:1 Werner (56.)

Bildrechte: IMAGO / Camera 4

Saison 2018/19

16. Spieltag: Bayern – RBL 1:0 (0:0)

Dritter Feldverweis für RB im sechsten Duell. Diesmal erwischte es Stefan Ilsanker in der Nachspielzeit. Kurz danach folgte Bayern-Spieler Renato Sanches mit Gelb-Rot.

1:0 Ribéry (83.)

33. Spieltag: Bayern – RBL 0:0

Erstmals trennten sich beide Teams torlos. Das Remis war für RB ein Erfolg, da die Bayern v.a. in der zweiten Hälfte besser waren. Serge Gnabry traf nur die Latte (66.). RB blieb das 18. Pflichtspiel in Folge unbesiegt.

DFB-Pokal (Finale): RBL – Bayern 3:0 (1:0)

Ralf Rangnicks Ausstand als RB-Trainer ging in die Hose. Der Bayern-Sieg ging insgesamt auch in Ordnung. Aber so mancher RB-Fan wird sich gefragt haben: Wie wäre die Partie wohl ausgegangen, hätte Yussuf Poulsen (11./Latte) das 1:0 oder Emil Forsberg (48.) das 1:1 erzielt?

0:1 Lewandowski (29.)

0:2 Coman (78.)

0:3 Lewandowski (85.)

Bildrechte: imago images / Andreas Gora

Saison 2019/20

4. Spieltag: RBL – Bayern 1:1 (1:1)

In der ersten Halbzeit dominierten die Bayern, schafften aber nur ein Tor. Dass es zur Pause 1:1 stand, lag an Thiagos Fehlpass in der Nachspielzeit, der in der Folge zu einem Foulstrafstoß führte. Nach dem Wechsel lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch, wobei Gulacsi den Ball in der Nachspielzeit noch an den Außenpfosten lenkte. Durch das Remis blieb RB Tabellen-Erster.

0:1 Lewandowski (3.)

1:1 Forsberg (45.+3/Foulelfer)

21. Spieltag: Bayern – RBL 0:0

Diesmal lautete die Konstellation Erster gegen Zweiter. Und langweilig war auch das torlose Remis nicht. V.a. in der zweiten Halbzeit ging es hin und her. Die besten Möglichkeiten hatten allerdings die Leipziger, die auf ihren ersten Sieg in München also weiter warten mussten.

Bildrechte: PICTURE POINT/Roger Petzsche

Saison 2020/21

10. Spieltag: Bayern – RBL 3:3 (2:2)

Es stand mal wieder ein Torspektakel an, mit zwei Führungswechseln. Ein insgesamt leistungsgerechtes Remis.

0:1 Nkunku (19.)

1:1 Musiala (30.)

2:1 Müller (34.)

2:2 Kluivert (36.)

2:3 Forsberg (48.)

3:3 Müller (75.)

27. Spieltag: RBL – Bayern 0:1 (0:1)

Es stand mal wieder Zweiter gegen Erster auf dem Plan. Bayern glänzte dabei mit brutaler Effizienz, nutzten die erste nennenswerte Chance zur Führung. RB dagegen vergab v.a. in der zweiten Halbzeit reihenweise Großchancen.

0:1 Goretzka (38.)

Emil Forsberg trifft beim 3:3 im Dezember 2020 Bildrechte: IMAGO/M.i.S.-Sportpressefoto

Saison 2021/22

4. Spieltag: RBL – Bayern 1:4 (0:1)

Das Endergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg, denn beide Teams lieferten sich einmal mehr einen Schlagabtausch. RB vergab zahlreiche Chancen zum 1:1, Bayern war einmal mehr abgezockter. Den Aufreger des Spiels (zumindest aus Leipziger Sicht) hatte es schon in der 2. Minute gegeben, als sich Schiri Aytekin ein Handspiel von Thomas Müller nicht mal anschauen wollte.

0:1 Lewandowski (12./Handelfer)

0:2 Musiala (47.)

0:3 Sané (54.)

1:3 Laimer (58.)

1:4 Choupo-Moting (90.+2)

21. Spieltag: Bayern – RBL 3:2 (2:1)

Eine hochklassige Partie war auch das Rückspiel der Saison 21/22, wobei die Bayern wieder mal einen Tick besser waren. Zwei Mal glich RB aus. Das 2:3 – Josko Gvardiol lenkte eine Gnabry-Flanke über Keeper Gulacsi hinweg ins eigene Tor – zog dann aber ein wenig den Stecker.

1:0 Müller (12.)

1:1 Silva (27.)

2:1 Lewandowski (44.)

2:2 Nkunku (53.)

3:2 Gvardiol (58./Eigentor)

Bildrechte: IMAGO / Philippe Ruiz

Saison 2022/23

Supercup: RBL – Bayern 3:5 (0:3)

Es war das torreichste Spiel in der Geschichte des deutschen Supercups. In der ersten Halbzeit dominierten klar die Bayern. RB steigerte sich aber nach der Pause deutlich, schaffte kurz vor Schluss den Anschluss und hatte sogar die Chance zum 4:4. In der hektischen Nachspielzeit traf aber nur noch der Meister.

0:1 Musiala (14.)

0:2 Mané (31.)

0:3 Pavard (45.)

1:3 Halstenberg (59.)

1:4 Gnabry (66.)

2:4 Nkunku (77./Foulelfer)

3:4 Olmo (89.)

3:5 Sané (90.+8)

16. Spieltag: RBL – Bayern 1:1 (0:1)

Auch im ersten Punktspiel der Saison gegen Bayern kam RB erst nach der Pause so richtig in Gang. Ohne den verletzten Nkunku blieben die Leipziger in der Offensive weitgehend harmlos, verteidigten aber gut. Dazu passt, dass ein Verteidiger für das 1:1 sorgte: Marcel Halstenberg fing hinten einen Pass von Kimmich ab und vollendete auch den selbst eingeleiteten Konter.

0:1 Choupo-Moting (37.)

1:1 Halstenberg (52.)

33. Spieltag: Bayern – RBL 1:3 (1:0)

Diese Partie wird vielen noch im Gedächtnis hängen bleiben. Nicht nur weil es Leipzigs erster Sieg in München war, sondern weil sie Borussia Dortmund den (vermeintlichen) Meistertitel bescherte bzw. ihn zum Greifen nahe brachte. Bayern war weitgehend besser, ließ sich aber vom 1:1 nach einem Eckball schocken und ging am Ende ganz leer aus.