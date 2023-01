Dritter gegen Erster – RB Leipzig und Bayern München treffen am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker und in der Audio-Livereportage) zum Topspiel des 16. Bundesliga-Spieltags aufeinander. In der WM-Winterpause hatten beide Teams einige Baustellen. Der FC Bayern allerdings konnte seine dickste eindrucksvoll beseitigen.