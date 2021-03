Lewandowski musste am vergangenen Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel Polens gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt werden. Der Stürmer reiste daraufhin vorzeitig aus Warschau zurück nach München, wo die medizinische Abteilung des deutschen Rekordmeisters nun eine Bänderdehnung im rechten Knie feststellte.



Andorras Abwehrspieler Albert Alavedra Jimenez war Lewandowski in der 63. Minute bei einem Getümmel im Strafraum unglücklich aufs Bein gefallen. Der Angreifer verließ daraufhin leicht humpelnd das Spielfeld. Seit Monaten befindet sich Lewandowski in Galaform. In der Bundesliga erzielte er zuletzt beim 4:0 gegen Stuttgart seine Saisontore 33 bis 35. Zum Fabelrekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 fehlen dem Polen noch fünf Treffer.